Incidente mortale sul GRA: traffico bloccato, altezza svincolo Pontina

A causa di un incidente tra un mezzo pesante ed un pedone, si registrano circa 6 km di coda sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata esterna. Precisamente, in corrispondenza del km 54,300.

Le dinamiche dell’incidente

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un pedone che non ce l’ha fatta. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118.

Info sul traffico

Le code interessano la tratta compresa tra l’innesto della Roma-Fiumicino e lo svincolo per la Pontina (km 54,800). Si transita sulla sola corsia di sorpasso per permettere le necessarie operazioni su strada.

Seguono aggiornamenti.