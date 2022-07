Incidente mortale sulla Roma Civitavecchia: la vittima è Lucrezia Natale, stava andando al Jova Beach Party

Era tutto pronto per un sabato all’insegna della musica e del divertimento quando invece è accaduto il dramma. La carambola, poi lo schianto. E lei, 28 anni, non ce l’ha fatta. E’ morta così Lucrezia Natale ieri, sabato 23 luglio 2022, sulla Roma Civitavecchia.

Un morto e tre feriti nell’incidente sulla Roma Civitavecchia

Drammatico il bilancio. Un morto, la giovane ragazza, e altri tre feriti portati in codice rosso in Ospedale. Il tutto è successo, come raccontatovi ieri, intorno alle 13.00. Lucrezia viaggiava a bordo della Fiat 500 che è finita ribaltata. Era sul sedile posteriore.

La dinamica

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, una Mercedes station wagon avrebbe tamponato un furgone e una Fiat 500. Quest’ultima avrebbe poi preso una Peugeot. Il tamponamento a catena tra i quattro mezzi è stato però violento. L’incidente ha provocato il ribaltamento della 500, dove si trovavano quattro ragazzi romani.

L’incendio

Da capire anche il ruolo che ha avuto il grosso incendio sviluppatosi poco prima dello schianto, avvenuto esattamente all’altezza del chilometro 4,00 in direzione sud, poco dopo l’uscita di Maccarese, tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino, con la strada che presentava scarsa visibilità a causa del fumo. Fumo che aveva invaso la carreggiata, impedendo la normale circolazione e provocando improvvisi rallentamenti proprio per la mancata visuale.

Strada chiusa

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della strada, oltre che chiaramente ai rilievi del sinistro, la strada è rimasta chiusa per diverso tempo con pesanti ripercussioni alla circolazione.

Chi era la vittima

Lucrezia Natale, 28 anni, viveva a Roma. Aveva frequentato l’ITC Arangio Ruiz. Ieri si stava recando a Marina di Cerveteri, tappa del tour estivo di Jovanotti. Ma al concerto, purtroppo, non ci è mai arrivata.