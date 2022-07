Fiumicino, l’incendio invade l’autostrada e impedisce la visuale: scontro tra 4 auto, morta 28enne

È una ragazza di appena 28 anni la giovane vittima del tremendo incidente avvenuto oggi, intorno alle ore 13:00, sulla A12 Roma-Civitavecchia. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 4,00 in direzione sud, poco dopo l’uscita di Maccarese, tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino.

Scarsa visibilità a causa del fumo

La strada presentava scarsa visibilità a causa di un grosso incendio avvenuto a margine dell’autostrada. Il fumo aveva invaso la carreggiata, impedendo la normale circolazione e provocando improvvisi rallentamenti proprio per la mancata visuale.

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione, una Mercedes station wagon avrebbe tamponato un furgone e una Fiat 500. Quest’ultima avrebbe poi preso una Peugeot. Il tamponamento a catena tra i quattro mezzi è stato però violento. L’incidente ha provocato il ribaltamento della 500, dove si trovavano quattro ragazzi romani.

Morta ragazza, feriti i suoi 3 amici

Tra loro c’era una 28enne, seduta nel sedile posteriore. Per la giovane, subito soccorsa ed estratta dalla vettura, non c’è stato nulla da fare. Feriti invece gli altri tre occupanti dell’auto, portati in codice rosso in ospedale

Chiuso tratto della Roma-Civitavecchia

Per poter soccorrere i giovani, l’autostrada Roma-Civitavecchia è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato dall’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con oltre 2 km di coda in direzione Roma.