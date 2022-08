Roma, va contromano con il monopattino, poi picchia e insulta i vigili: arrestato

Pensava di poter fare come voleva, infischiandosene del codice della strada. E invece, nonostante il suo mezzo di trasporto fosse “solo” un monopattino elettrico, avrebbe dovuto rispettare le regole. Anche quelle che indicavano che via dell’Impruneta, a Roma, è senso unico e non può essere percorsa contromano.

Prima il divieto, poi l’aggressione

E invece lui, un italiano di 31 anni, ieri nel tardo pomeriggio ha percorso la strada tranquillamente in controsenso, incurante che avrebbe potuto creare incidenti e danni. Ma l’uomo non si è accorto che proprio in quel punto era in servizio una pattuglia del XI Gruppo Marconi.

I caschi bianchi hanno fermato l’uomo, che rischiava di impattare contro altri veicoli che in quel momento percorrevano la strada nella direzione opposta.

Picchiato un agente

con insulti vari e minacce. Ad un tratto, in preda all’ira, ha Ma il 31enne non ha preso bene l'”intrusione” degli agenti, reagendo in maniera aggressiva,. Ad un tratto, in preda all’ira, ha colpito al volto uno degli agenti, sperando così di potersi dare alla fuga. Tentativo non riuscito, in quanto il giovane è stato subito raggiunto da un’altra pattuglia, prontamente allertata via radio.

Una volta bloccato, il 31enne, che ha proseguito con atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale, è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni personali. Arresto convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria, all’esito del processo con rito direttissimo.