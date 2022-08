Litigano per una ragazza e volano calci e pugni: 15enne grave in ospedale

Non sembra esserci tregua e le aggressioni, che coinvolgono sempre più minorenni, sono all’ordine del giorno. L’ultima a Civitavecchia risale al 4 agosto, quando un minorenne è stato pestato di botte da un ragazzo poco più grande, appena maggiorenne, per motivi ‘sentimentali‘, per una giovane forse contesa tra i due. Ma anziché parlare, confrontarsi e spiegarsi, l’unica soluzione sembra usare la violenza. E via con calci e pugni.

L’ennesima aggressione

Nel tardo pomeriggio del 4 agosto scorso un 15enne è stato pestato di botte nei pressi del centro, vicino al Forte Michelangelo. E il giovane, forse colpito con un oggetto contundente o dopo una brusca caduta, si è spaccato un dente ed è stato portato in ospedale, prima al San Paolo, poi trasferito in prognosi riservata al Gemelli di Roma.

Chi è l’aggressore

Le indagini, portate avanti dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia, hanno permesso l’identificazione del presunto aggressore, un 19enne di Civitavecchia, che ora è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.