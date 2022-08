Civitavecchia, violenta rissa in strada: colpiscono un 15enne e gli spaccano i denti

Civitavecchia. Sono almeno due le risse che si sono scatenate nelle ultime ore in città. In tutti e due i casi i protagonisti sembrano essere dei minori, che se le sono date di santa ragione senza remore.

Due risse violente a Civitavecchia

Il primo episodio è avvenuto al Pirgo, nei pressi di un locale sulla spiaggia. Un video è stato anche caricato su Youtube, e si evince chiaramente come diverse le persone coinvolte nella zuffa.

La seconda rissa in centro

La seconda, invece, risale al 4 agosto scorso, nel tardo pomeriggio: colpi alla cieca, violenza improvvisa sulla strada e, ancora una volta, minori coinvolti. Questa volta, invece, il fatto è avvenuto nei pressi del centro, a Largo Plebiscito. Sono almeno due i soggetti coinvolti in quesa ennesima rissa.

15enne ferito in ospedale

Uno dei due, in particolare, è stato ferito forse con un oggetto contundente oppure in seguito ad una brusca caduta, perché si è spaccato un dente. Si tratta di un 15enne, poi portato in ospedale per le opportune visite mediche.