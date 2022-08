Roma, violenta rissa in strada: spacca la bottiglia in testa al suo avversario, poi ferisce anche gli agenti

Roma. Una serata a dir poco movimentata, quella di ieri, giovedì 4 agosto, nella Capitale. Nei pressi di Piazza dei Cinquecento, un ragazzo ha dato di matto, ingaggiando una rissa con altri due individui e scatenando un vero e proprio putiferio in strada. Poi, ha aggredito anche gli agenti intervenuti dopo la chiamata d’emergenza.

Le persone che passavano di lì sono state letteralmente prese dal panico, data la violenza dei colpi e la concitazione del momento.

Terrore davanti alla stazione Termini

Prima le minacce, le urla e le offese, poi rapidamente si è passati ai fatti: calci, pugni e spintoni proprio nel bel mezzo della piazza rinomata antistante la stazione Termini. In tutto, 3 soggetti che se le sono date di santa ragione per diversi minuti prima delle segnalazioni e dell’intervento della Polizia sul posto per sedare il trambusto.

Leggi anche: Roma, arrestato due volte in 24 ore: prima l’aggressione in autobus, poi la rapina in appartamento

La dinamica dei fatti

Intorno alle 21.30, la rissa era ancora in corsa, orario in cui gli agenti sono interventi dopo la chiamata incentrale. A quanto pare i soggetti sono dei senza fissa dimora, e la rissa per due di loro è risultata particolarmente brutale, dal momento che i due sono finiti in ospedale con diversi traumi ed ecchimosi sul corpo.

Ferito con una bottiglia

Non solo calci e pugni, ma anche armi improvvisate: uno dei tre soggetti, un egiziano del ’93, già noto alle forze dell’ordine, ha attaccato gli altri due, ferendone gravemente uno, algerino classe ’95, dopo una bottiglia di vetro in strada. Neppure la vista degli agenti ha placato le sue ire, né la sua vena combattiva.

Aggressione agli agenti di Polizia

Dopo aver messe fuori combattimento i suoi avversari, ha aggredito anche gli agenti, due dei quali lievemente feriti durante le colluttazioni – prognosi di 5 giorni.

Per fortuna, poi, dopo un po’, gli agenti sono riusciti a fermato e bloccarlo definitivamente. I reati sono di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denuncia in stato di libertà per rissa. Arresto convalidato e divieto di dimora nel Comune di Roma.