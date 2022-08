Aggredita e molestata sul treno: ferito un agente intervenuto. È caccia al malvivente

Attimi di paura ieri per una donna aggredita e molestata a bordo di un treno della linea Roma-Napoli. La vittima è stata avvicinata da tre persone di nazionalità straniera alla stazione di Monte San Biagio. Rimasto ferito anche un agente intervenuto in soccorso della signora.

Leggi anche: Molestie e minacce ai bagnanti: padre e figlio provano a fermali ma vengono picchiati a sangue

Donna molestata in treno: aggrediti anche gli agenti

Tutto è accaduto ieri, domenica 31 luglio. Come anticipato siamo su un treno regionale diretto verso la Capitale. Importunata da tre persone straniere, la donna ha chiesto aiuto. In suo soccorso sono giunti due agenti fuori servizio, anch’essi a bordo del treno. Nel tentativo di darsi alla fuga, i malviventi si sono scagliati contro gli agenti.

La colluttazione e il fermo

Ne è scattata una vera e propria colluttazione proseguita poi fuori dal treno e precisamente in zona Priverno. Qui è stata allertata la centrale operativa e due malviventi sono stati fermati. Il terzo invece è riuscito a scappare.

Ferito un agente

A seguito dell’accaduto uno degli agenti intervenuti in difesa della donna è stato condotto all’ospedale Goretti per una contusione alla testa. Sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia per fare chiarezza sull’accaduto.