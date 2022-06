Molestie e minacce ai bagnanti: padre e figlio provano a fermali ma vengono picchiati a sangue

Latina. Follia e paura sulla spiaggia di Foce Verde, nella giornata di ieri, venerdì 24 giugno. Un branco che si aggirava in spiaggia già da qualche giorno, ha continuato ad importunare i bagnanti della zona. Quando i titolari di una struttura balneare li hanno invitati ad andare via, è accaduto il peggio.

Aggressione violenta in spiaggia a Foce Verde

Qui è andata in scena un’aggressione improvvisa ai danni della nota struttura balneare Cancun: le due vittime, padre e figlio, sono stati picchiati a sangue durante il lavoro, mentre erano intenti con le loro solite mansioni, presi di mira da un gruppo di giovani che da giorni infastidivano i bagnanti con atteggiamenti provocatori e violenti, creando non poco disturbo nella zona.

Padre e figlio pestati durante il lavoro

I due, Maurizio e Alessio Marocco, rispettivamente 68 e 32 anni, hanno temuto il peggio quando hanno visto il branco all’assalto. La scintilla pare sia stata innescata quando il figlio trentaduenne, titolare dello stabilimento, dopo aver notato i loro atteggiamenti poco decorosi, li ha avvicinati chiedendo loro di calmarsi e magari togliere il disturbo.

Le indagini e i video acquisiti dalla Polizia

Al suonar di quelle parole, ecco che il gruppo di giovani è andato letteralmente in escandescenza: in pochi istanti è scoppiato il putiferio, sotto gli occhi increduli ed atterriti dei bagnanti che in quel momento stavano cercando di rilassarsi in spiaggia.

Un episodio molto grave sul quale la Polizia di Latina sta indagando proprio in queste ore dopo aver visionato alcuni video fatti dai testimoni terrorizzati davanti alla scena. Al momento il gruppo non è stato ancora identificato, ma è caccia ai responsabili.