Roma, buttano via la cocaina e scappano con lo scooter (rubato): inseguiti dai Carabinieri

Erano vicini a uno scooter parcheggiato in via Feronia. Nulla di strano se non fosse che quell’atteggiamento, un po’ guardingo, ha insospettito i Carabinieri, che avevano intuito che qualcosa non andasse. Alla vista della pattuglia, infatti, i due ragazzi, che erano in strada, hanno tentato la fuga. E hanno cercato di disfarsi della droga. Ma invano.

L’inseguimento

Quando hanno visto i Carabinieri, che erano lì per controllare la zona, i due ragazzi hanno tentato di disfarsi della droga, poi si sono dati alla fuga. E sono stati inseguiti per un breve tratto. La fuga, infatti, è stata breve; i due giovani, entrambi romani, uno di 19 e l’altro di 15 anni, sono stati fermati e sottoposti a un controllo.

Cosa hanno trovato i Carabinieri

I Carabinieri hanno recuperato l’involucro, che conteneva alcune dosi di cocaina e 3.200 euro in banconote da 50 e 100 euro. Poi, hanno eseguito accertamenti sullo scooter, che è risultato rubato lo scorso mese di settembre e nel cui vano sotto-sella è stato trovato un sacchetto con ulteriori 12 g di cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Casalbertone, quindi, hanno arrestato il più grande, il 19enne già sottoposto alla messa alla prova. E hanno denunciato il 15enne. Entrambi dovranno rispondere anche di ricettazione.