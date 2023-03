Incidente mortale a Roma: 46enne travolto e ucciso da un’auto vicino la metro Magliana 

Non si arresta la scia di sangue sulle strade di Roma e quasi all’ordine del giorno, purtroppo, si contano incidenti mortali. Ieri sera in via Val Fiorita, intorno alle 21.30, un uomo straniero di 46 anni è stato travolto e ucciso da un’auto, all’altezza della metro Magliana. Non è ancora chiara la dinamica: il pedone stava attraversando la strada? Quello che è certo, però, è che l’uomo è morto lì, sul colpo, falciato da una vettura, una Renault Kadjar, condotta da un 60enne, che si è fermato a prestare i soccorsi. Ma invano. Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, era già troppo tardi: il suo cuore aveva smesso di battere. Ora spetterà agli agenti del Gruppo Eur della Polizia Locale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Alle 21.30, quindi, quell’uomo è stato travolto e ucciso da un’auto. Poche ore dopo, sempre a Roma, un’altra tragedia e un altro pedone investito. Questa volta sul Lungotevere, nei pressi del Ponte della Musica. A travolgerlo, non lasciandogli scampo, un’Audi. Il dramma si è consumato in piena notte, erano da poco passate le 2.30 e l’incidente è avvenuto all’altezza del Lungotevere Maresciallo Diaz: anche in questo caso, purtroppo, la vittima è un cittadino straniero di 40 anni. Alla guida dell’auto, un’Audi A1, un 34enne, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Ma l’impatto è stato violento e fatale. Spetterà ai caschi bianchi del Gruppo Parioli ricostruire l’esatta dinamica.

Quello che è certo è che a distanza di poche ore, in due diverse zone di Roma, due uomini hanno perso la vita, travolti e uccisi da un’auto.