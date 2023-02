Roma, violento incidente tra due auto: una si schianta contro un palo

Prima lo scontro frontale, poi contro un palo della luce. Brutto incidente nella giornata di oggi, 23 febbraio, a Roma, in zona Prati. Intorbo alle ore 12:30 due auto, una Citroen e una Smart, si sono scontrate a piazzale Clodio, all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le due vetture di sono urtate al centro dell’incrocio in maniera violenta e, a causa dell’urto, la Smart è stata scaraventata contro un palo della luce, prendendolo in pieno.

Feriti entrambi i conducenti

A causa dell’incidente i conducenti delle due vetture, un uomo e una donna, sono rimasti entrambi feriti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze. Dopo aver dato i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasferito al Santo Spirito, mentre la donna all’ospedale San Carlo. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppo Prati, impegnati per più di tre ore nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Presenti anche i tecnici Acea per la messa in sicurezza del palo colpito dall’auto.

L’incidente mortale

Sempre oggi un altro incidente, purtroppo con esito mortale, ha funestato le strade della Capitale. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 12:30 in via Tiberina, nei pressi di Prima Porta, e ha visto coinvolti quattro veicoli. Un uomo è deceduto sul colpo, mentre altri tre uomini e una donna sono rimasti gravemente feriti. Dai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia di Roma Capitale si tratta di uno scontro latero frontale. I rilievi sono tutt’ora in corso. La strada è stata chiusa proprio per consentire ai caschi bianchi di ricostruire la dinamica e di mettere in sicurezza il tratto di via Tiberina coinvolto dal sinistro.