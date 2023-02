Terribile incidente in via Tiberina: morto un uomo, quattro feriti gravi

Tremendo incidente nella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio, a Roma, in via in Via Tiberina, all’altezza del km 7. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 12:20 tra diverse auto al confine tra la Capital e Riano Flaminio. A causa del sinistro un uomo è morto sul colpo, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite. Nel sinistro sono rimasti convolte 4 auto.

Quattro auto coinvolte, chiusa via Tiberina

Lo scontro, violentissimo, ha provocato – oltre al decesso di un uomo – anche il ferimento grave di tre uomini e una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle auto e consegnarle ai sanitari del 118, che hanno provveduto a portarle ai vari pronto soccorso di zona.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Cassia, per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la strada. La Tiberina è stata chiusa a partire dal chilometro 7 – tra Prima Porta e Castelnuovo di Porto – proprio per consentire i soccorsi e i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di uno scontro frontale laterale, probabilmente dovuto a una manovra azzardata. I caschi bianchi sono tutt’ora al lavoro per effettuare l’esatta ricostruzione dell’incidente. Saranno gli agenti della polizia locale a dover ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire le responsabilità.

Incidente anche a Trevignano

Sempre i vigili del fioco sono intervenuti per un secondo incidente stradale, stavolta nel Comune di Trevignano Romano, in Via Settevene Palo. Un’autovettura, per cause da accertare, si è ribaltata procurando ferite alla conducente. la donna è stata estratta dal personale del vigili del fuoco in codice giallo e messa a disposizione dei sanitari, che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Anche in questo caso il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico veicolare. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.