Roma, guida senza patente e contromano sul Lungotevere: sfiorato l’incidente. E’ il bizzarro spettacolo che si sono ritrovati davanti agli occhi gli agenti della Polizia Locale, che hanno trovato un giovane ragazzo, a bordo del suo jeep, mentre affrontava contromano un tratto del lungotevere in prossimità dello stadio Olimpico. Tempestivo l’intervento delle Forze dell’Ordine, che hanno bloccato l’automobile ed evitato il crearsi di un grave incidente nella zona.

È stato fermato ieri sera un uomo di 30 anni che, alla guida di una Dacia, circolava contromano su lungotevere Cadorna. Una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, ha visto l’auto provenire contromano dallo stadio Olimpico, riuscendo a bloccarla prima che potesse provocare un incidente. A seguito dei controlli è emerso che la persona alla guida era priva di patente e utilizzava un mezzo sprovvisto di revisione e assicurazione: a suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 7000 euro e il veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

L’episodio segnala nuovamente la pericolosità delle strade romane, tra buche, incroci con segnaletica spariti e soprattutto automobilisti distratti. Infatti, per questo motivo sono aumentati i casi degli incidenti nella Capitale. In tal senso, non ci sono Municipi che rimangono esenti da questi problemi. Una delle situazioni più sentite, in tal frangente sulla sicurezza stradale, è soprattutto la situazione legata al superamento dei limiti di velocità.

Nella faccenda attuale, sarà da capire a cosa sia stato dovuto l’errore di chi guidava la Dacia contromano. Capire se sia dovuta una piena volontà dell’azione, un errore umano oppure uno sbaglio causato dalla cattiva segnaletica di Roma, in un’ipotesi che non è assolutamente da escludere vedendo le condizioni dei segnali stradali in giro per la città capitolina.