Roma, evade dai domiciliari per incontrare una prostituta: beccato e arrestato

Doveva essere rinchiuso ai domiciliari, invece è stato trovato in giro per Roma nel corso di un servizio di controllo svolto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina. L’uomo si trovava in via Palmiro Togliatti proprio mentre i militari stavano svolgendo dei controlli sul territorio.

Evaso sorpreso a parlare con una prostituta

Probabilmente i militari non sapevano chi fosse, ma lo hanno notato mentre parlava con una ragazza che si prostituiva. Ad aver insospettivo le forze dell’ordine è stata la repentina fuga dell’uomo quando si è reso conto della presenza dei Carabinieri. Una corsa veloce nella speranza di non essere intercettato.

Purtroppo, però, il tentativo di far perdere le proprie tracce è finito nel vuoto. La pattuglia lo ha rincorso e presto lo ha anche raggiunto e una volta fermato ha proceduto all’identificazione. Ma all’atto dell’identificazione ha fornito false generalità nella speranza probabilmente di non essere identificato per evitare che il personale operante si rendesse conto che non avrebbe potuto trovarsi liberamente in giro per la città. Ma i militari hanno deciso di svolgere indagini più approfondite ed è bastato un confronto con la centrale operativa per risalire alla vera identità dell’uomo: si trattava di un soggetto già arrestato che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari.

Scattano le manette ai polsi dell’evaso

L’evasione è costata all’uomo un nuovo arresto. Ora l’arrestato dovrà comparire nuovamente davanti alla magistratura per la convalida. In quella sede il giudice non è escluso che valuti anche un aggravamento della misura. Non si tratta certo del primo caso di evasione dai domiciliari. È successo già altre volte e, in una delle tante, a Natale scorso, un altro detenuto ristretto ai domiciliari aveva scelto di evadere per poter festeggiare in un ristorante insieme alla famiglia. In quel caso il magistrato aveva ritenuto disporre la reclusione in carcere per il ‘fuggitivo’.