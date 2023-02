Evade dai domiciliari, per non farsi scoprire cerca di rientrare dalla finestra…ma precipita

Doveva trovarsi ai domiciliari, nella propria casa. E qui doveva scontare la sua pena, tra quelle quattro mura. E invece, quando i Carabinieri della stazione di Roma Acilia, ieri pomeriggio, sono arrivati e hanno suonato più volte al campanello, dell’uomo non c’era nessuna traccia. Lui non era lì, era uscito, non rispondeva.

Non era in casa, ma forse si era reso conto che i Carabinieri erano lì per un controllo. E così ha cercato di rientrare nel proprio appartamento utilizzando la grondaia. Un po’ come un acrobata improvvisato, l’uomo, un 37enne, si è ferito in quell’operazione, mentre cercava di entrare dalla finestra laterale della sua casa. Il 37enne è stato scoperto dai Carabinieri, soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato al Sant’Eugenio, poi è stato condotto in caserma. E trattenuto, ancora una volta.

Un caso simile sempre ieri

Un altro uomo, sempre ieri, è stato fermato dai Carabinieri, questa volta da quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, in viale Palmiro Togliatti. Anche lui doveva essere ai domiciliari. E, invece, si trovava in strada, stava parlando con una prostituta e quando ha visto i militari è fuggito. Poi, una volta fermato, ha fornito false generalità. Pensava di farla franca, di aggirare i controlli, ma si sbagliava: in pochi minuti i militari sono riusciti a risalire alla sua identità, quella vera. E ad arrestarlo. Di nuovo.