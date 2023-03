Incidente mortale a Roma: pedone falciato e ucciso da un’auto

Sangue sulle strade di Roma, ennesimo incidente mortale nella Capitale. Tragedia nella notte dove un uomo è stato investito e ucciso sul Lungotevere, nei pressi del Ponte Duca D’Aosta. A travolgerlo, non lasciandogli scampo, un’Audi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Pedone ucciso a Roma oggi 1 marzo 2023, chi è la vittima

Il dramma si è consumato in piena notte quando erano da poco passate le 2.30. L’incidente, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento, è avvenuto all’altezza del Lungotevere Maresciallo Diaz, all’altezza del Ponte Duca D’Aosta come detto. I Caschi Bianchi (del gruppo Parioli,ndr) sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La vittima, un cittadino straniero, aveva 40 anni: l’uomo è stato falciato da un’Audi A1, condotta da un 34enne, e l’impatto è stato fatale.

Gli incidenti a Roma

Si allunga così l’elenco degli incidenti nella Capitale e in Provincia. Nelle ultime ore sono diversi gli episodi segnalati: sulla Casilina ad esempio si è verificato un brutto scontro tra un’auto e un’ambulanza che ha provocato anche il conseguente investimento di un pedone che stava aspettando il bus; sull’Autostrada A1 una macchina ha sbandato, è uscita fuori strada dopodiché ha preso fuoco. E ancora. Sulla Salaria un altro sinistro grave ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza: ferito in modo critico un automobilista. Il 24 febbraio scorso invece, proprio come stanotte, un altro pedone aveva perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Carmelo Bene, nel III Municipio, in zona Porta di Roma, a poca distanza da Montesacro.

