Incidente sulla Casilina: scontro auto-ambulanza, investito anche un pedone alla fermata del bus

Ancora sangue sulle strade. Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto questa mattina lungo la via Casilina e precisamente nel comune di Palestrina. Qui, a scontrarsi, un’auto e un’ ambulanza ma non solo. L’incidente ha visto poi coinvolto anche un uomo che era in attesa alle fermata del bus. Il pedone è poi stata trasportato in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata.

L’incidente questa mattina su via Casilina

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio, intorno alle 10.30. Siamo lungo la via Casilina – nel tratto di competenza del comune di Palestrina, in provincia di Roma – quando un’auto – una Citroen C1 – ha impattato lateralmente contro un’ambulanza in transito in quel momento. Fortunatamente il mezzo di soccorso era vuoto. A seguito dell’impatto i due mezzi sono finiti sull’altra corsia ed hanno poi investito un pedone che era alla fermata dell’autobus.

I feriti

Fatto scattare l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Palestrina. Quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro e poi affidate alle cure del personale del 118. Il pedone è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata ma ad avere la peggio la persona alla guida della Citroen, anch’essa condotta presso il nosocomio di Tor Vergata. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.