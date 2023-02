Terribile incidente sulla Salaria, interviene l’eliambulanza: un ferito grave

Ancora un terribile incidente sulle strade del Lazio. Questa volta sulla strada statale 4 Dir ‘Via Salaria‘, in corrispondenza del km 2.5, nel territorio di Fiano Romano. Stando a una primissima ricostruzione, pare che l’incidente sia stato autonomo: chi era alla guida dell’auto, per cause tutte da verificare, ha perso il controllo del mezzo.

Incidente a Fiano Romano sulla Salaria oggi

La Salaria è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, in quel tratto interessato, per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza. Nel violento scontro, infatti, è rimasta ferita, in modo gravissimo, una persona, che era alla guida della vettura. Sul posto il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

Pedone travolto e ucciso nel III Municipio pochi giorni fa

Continua, purtroppo, la scia di sangue sulle strade di Roma e della sua provincia. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso un uomo, nel III Municipio, è stato investito da un’auto in via Carmelo Bene, in zona Porta di Roma: l’incidente è avvenuto avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Caprioli, in direzione del centro commerciale. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo, deceduto prima di essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, arrivata sul posto dopo qualche minuto, è infatti andata via a sirene spente, dopo il decesso del pedone. Che, stando a una primissima ricostruzione, pare stesse attraversando la strada quando è stato travolto da una Opel Corsa. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118, che per diverso tempo hanno tentato in ogni modo di salvare quella persona. Senza, purtroppo, riuscirci.