Roma, tragico incidente: investito e ucciso un pedone (FOTO)

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Carmelo Bene, nel III Municipio, in zona Porta di Roma, a poca distanza da Montesacro. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Caprioli, in direzione del centro commerciale. Inutili i tentatitivi di rianimare l’uomo, deceduto prima di essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, arrivata sul posto dopo qualche minuto, è infatti andata via a sirene spente, dopo il decesso del pedone.

Investimento mortale nel III Municipio

Dalla prima ricostruzione del sinistro, pare che l’uomo stesse attraversando la strada quando è stato travolto da una Opel Corsa. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118, che per diverso tempo hanno tentato in ogni modo di salvare il pedone, senza però riuscirci. I caschi bianchi hanno chiuso la strada per poter consentire i soccorsi e i rilievi, deviando anche le corse dei bus. Pesanti le ripercussioni sul traffico sulle strade limitrofe.

Sulla conducente, una donna di mezza età, sono stati effettuati i controlli di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. Al momento si è ancora in attesa del magistrato di turno e dell’arrivo della polizia mortuaria. Da quanto segnalato dai residenti, la strada, scarsamente illuminata, da anni è carente di manutenzione ordinaria. “Mancano le strisce pedonali – lamentano alcuni residenti – e trattandosi di una strada ampia e lunga, spesso viene percorsa a velocità elevata. Questo non è di certo il primo incidente e di sicuro ce ne saranno altri se non si prendono provvedimenti seri. Serve maggiore illuminazione, servono le strisce pedonali, meglio se rialzate e ben visibili. E servono i dissuasori di velocità. Altrimenti qui continueremo a piangere vittime”.

Ieri, sempre nel III Municipio, un altro incidente, per fortuna non mortale, all’incrocio tra via delle Isole Curzolane e via di Valle Melania. Lo scontro tra un’auto e una moto ha visto il motociclista ferito gravemente. E sempre nella giornata di ieri un anziano ha perso la vita, in un incidente avvenuto stavolta in via Tiberina tra 4 auto.