Roma, incidente tra auto e moto: gravissimo 30enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale e ancora un terribile incidente. Questa volta nel III Municipio, in via delle Isole Curzolane: è qui che all’altezza di via Valle Melaina un’auto e una moto si sono scontrate. E l’impatto è stato violento.

Incidente a Roma nel III Municipio

L’incidente, tra auto e moto, è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30 in via delle Isole Curzolane. È qui che una vettura, una Opel Meriva, e una moto, una Yamaha, si sono scontrate per cause da accertare. Ad avere la peggio il conducente della moto, un centauro di 30 anni, che è stato trasportato in codice rosso, in condizioni gravi, in ospedale. Ora spetterà ai caschi bianchi ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente sulle strade della Capitale.

Giornata nera ieri sulle strade del Lazio

Quella di ieri è stata una giornata nera sulle strade del Lazio. Nella tarda mattinata, in Via Tiberina, all’altezza del km 7, diverse auto si sono scontrate poco dopo le 12.20, al confine tra Roma e Riano Flaminio. A causa del sinistro un uomo è morto sul colpo, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite, tre uomini e una donna. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di uno scontro frontale laterale, probabilmente dovuto a una manovra azzardata. E sempre ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un secondo incidente stradale, nel Comune di Trevignano Romano, in Via Settevene Palo: qui un’autovettura, per cause da accertare, si è ribaltata procurando ferite alla conducente, che è stata trasportata in codice giallo in ospedale.