Incidente mortale sulla Nettunense: ciclista travolto e ucciso

Tragedia ieri pomeriggio sulla Nettunense teatro di un incidente mortale. A perdere la vita è stato un uomo di 68 anni, travolto e ucciso da un’auto. Il dramma si è consumato poco prima delle 17.00 di ieri, mercoledì 22 febbraio 2023. Per il 68enne purtroppo, malgrado i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale sulla Nettunense ieri 22 febbraio 2023

Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 29+000 in corrispondenza di Campo di Carne. Il conducente dell’auto è un cittadino italiano di 48 anni che si è fermato subito a prestare soccorso dopo l’impatto. Purtroppo per il ciclista, di origini indiane, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale di Nettuno.

Si indaga per omicidio stradale

Stando a quanto riportato da Rainews, il conducente della vettura è al momento indagato per omicidio stradale. In fase di accertamento l’esatta dinamica del sinistro con i rilievi e gli accertamenti curati dai caschi bianchi del litorale romano. Eseguiti anche i consueti esami di rito (alcol e drug test) di cui ora si attendono i risultati. L’incidente è avvenuto, da quanto si apprende, all’altezza di un distributore di carburante.

Ennesimo grave incidente sulla Nettunense

L’ultimo grave incidente sulla strada si era verificato ad inizio mese. In quella circostanza – era il 7 febbraio scorso – ben quattro mezzi erano rimasti coinvolti in uno scontro che aveva provocato due feriti. L’incidente si era verificato nel territorio del Comune di Aprilia: a rimanere coinvolte erano state una Smart, una Toyota, una Bmw e una Nissan Micra. A gennaio invece mamma e figlia erano finite in Ospedale a seguito di un tremendo incidente frontale avvenuto nuovamente di Campo di Carne.

Foto di repertorio

