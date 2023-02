Terribile incidente sulla Nettunense: quattro auto coinvolte e due feriti

Ieri sera si è verificato un incidente sulla Nettunense nel territorio del Comune di Aprilia. Uno scontro tra quattro auto: una Smart, una Toyota, una Bmw e una Nissan Micra, nel quale sono rimaste ferite due persone. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, sul quale stanno indagando ancora le forze dell’ordine.

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica

Le auto, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano tutte sulla Nettunense quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’incidente nel quale ad avere la peggio sono stati la conducente della Smart e il giovane alla guida della Toyota che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118, i quali hanno poi provveduto al trasporto dei due feriti in ospedale.

Lo scontro è stato terribile. Quanti hanno assistito hanno temuto il peggio. L’allarme è stato dato immediatamente probabilmente da altri automobilisti di passaggio e i soccorritori si sono precipitati. Oltre al necessario intervento per trasportare i feriti in ospedale la strada è stata chiusa al traffico per ore, non solo per consentire le operazioni di soccorso, ma anche per sgomberare la carreggiata dai veicoli coinvolti, ripulire il manto stradale e svolgere i primi rilievi utili a stabilire quale sia stata la dinamica del sinistro e, quindi, le eventuali responsabilità dei conducenti alla guida delle auto coinvolte.

la Nettunense è stata chiusa e il traffico è stato deviato

Tanti i disagi per coloro che si sono trovati a passare sulla Nettunense ieri sera, chiusa per circa un’ora. I veicoli provenienti da Aprilia sono stati deviati in via della Chimica e solo in tarda serata il transito è tornato alla normalità. Al momento, però, non si conoscono le condizioni nelle quali versano la donna e il ragazzo rimasti feriti e trasportati nel vicino presidio ospedaliero per essere sottoposti alle cure del caso.