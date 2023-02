Roma, violento frontale sulla Braccianese: strada chiusa

Roma. Incidente abbastanza violento nelle prime ore di questa mattina, lunedì 6 febbraio 2023. I rilievi sono ancora in corso da parte della Polizia Locale, potrebbero esserci stati dei feriti a seguito dell’impatto, ma è ancora tutto da acclarare. Soltanto alla fine delle operazioni sarà possibile chiarire la dinamica e i grado di coinvolgimento dei conducenti. Per il momento, la strada è stata bloccata per consentire il tutto.

Violento impatto in galleria sulla Braccianese Nuova

Uno scontroche ha tutta l’aria di essere stato un frontale in galleria, tra due auto, le cui carrozzerie danno contezza della violenza dell’impatto. L’incidente si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 6 febbraio, alle prime ore, intorno alle 7.35, sulla Braccianese Nuova, direzione Bracciano, dopo la galleria venendo da Roma. La foto che ci ha condiviso un utente del web è abbastanza eloquente dell’impatto: due auto con danni abbastanza evidenti nella parte anteriore della carrozzeria, il che fa pensare immediatamente ad un frontale abbastanza duro tra le due vetture. Il tratto di strada in questione, come segnalato diversi lettori è di frequente interessato da incidenti vari e risulta essere molto pericoloso: ”Gallerie disegnate male, illuminazione pessima, velocità eccessive, manto stradale pietoso…” scrive un utente. Un altro aggiunge: ”Quasi uno al giorno. La percorro tutti i giorni ed è diventata impraticabile, se non si sta attenti la macchina perde il controllo in un attimo, altrimenti puoi finire in una buca ogni secondo e spaccare tutto. Quasi 30 km di strada così”.

La dinamica e le cause dell’incidente

Insomma, il messaggio è chiaro, un tratto di strada sensibile a cui bisogna prestare particolarmente attenzione durante la traversata. Al momento, però, le dinamiche specifiche che hanno portato all’incidente di questa mattina sono ancora tutte da chiarire. Ma l’ipotesi dell’improvvisa perdita di controllo oda parte di una delle due vetture, è quella principale. La Polizia Locale, prontamente intervenuta dopo la segnalazione, è ancora sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza del tratto.

(Foto da Comitato di Quartiere “LA Giustiniana & Dintorni” su Facebook)