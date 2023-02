Incidente Fonte Nuova, lo straziante addio a Giulia Sclavo: ‘Per sempre con noi’

Si è concluso con uno straziante addio a Giulia, il saluto ai cinque ragazzi morti nel tragico incidente del 27 gennaio sulla Nomentana a Fonte Nuova. Dopo i funerali di Simone, Alessio, Valerio e Flavia, è stata la volta del rito funebre nel quale familiari, parenti e amici hanno dato l’ultimo saluto, ieri mattina, a Giulia Scavo nella chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi nel quartiere di Talenti.

Fuori alla chiesa la foto di Giulia

Una foto davanti alla chiesa con l’immagine di Giulia, quegli occhi profondi e i ricci ribelli ha salutato l’arrivo di quanto hanno deciso di renderle omaggio per l’ultimo maledetto saluto. Dopo una carezza, un bacio a quella foto con occhi stracolmi di lacrime le tante persone accorse sono entrate.

Un momento difficile per tutti e soprattutto per i genitori della ragazza, stretti l’uomo all’altro per darsi sostegno in una tragedia che per loro, purtroppo, non avrà mai fine. Compagni di classe e conoscenti, tanti conoscenti che non sono potuti rimanere indifferenti di fronte al dramma che ha colpito non solo un nucleo familiare, ma un’intera comunità. L’incidente a bordo della Fiat 500 nel quale poco più di una settimana fa sono morti i cinque giovani ha lasciato tutti sotto choc.

Gli amici di Giulia si alternano sul sagrato per ricordarla

È il dolore il filo conduttore che tiene uniti le tantissime persone accorse nella chiesa di Talenti. Tutti stretti uno all’altro si fanno forza mentre viene celebrata l’omelia. Un rito funebre nel quale gli amici di Giulia hanno voluto spendere poche parole per ricordare, l’amica, la compagna di giochi, la ragazzina arguta, intelligente, sveglia e con un sorriso che non la abbandonava mai. Tanti palloncini bianchi fuori la chiesa nel momento in cui la bara è uscita sono stai liberati in cielo, la canzone ‘Amici di Sempre’ di Ludwing di sottofondo e uno striscione dei compagni di classe con sopra scritto: ‘Dall’acqua al cielo… per sempre con noi’.