Incidente a Fonte Nuova: oggi 3 febbraio fiaccolata in ricordo delle vittime

Dopo i funerali una fiaccolata in ricordo dei 5 giovani tragicamente scomparsi nell’incidente a Fonte Nuova del 27 gennaio scorso. Un dolore che non si riesce a cancellare. Vite giovanissime spezzate da un drammatico sinistro stradale su cui ancora oggi ci si interroga. Per ricordare Alessio, Valerio, Giulia, Flavia e Simone ci sarà tra poche ore una fiaccolata: un’iniziativa per stringersi attorno alle famiglie distrutte dal dolore e all’intera comunità di Fonte Nuova.

Fiaccolata oggi pomeriggio 3 febbraio in ricordo delle vittime dell’incidente a Fonte Nuova

In città, fino a domani, sabato 4 febbraio, è stato proclamato il lutto cittadino. Oggi intanto, nel pomeriggio, si svolgerà una fiaccolata per ricordare i ragazzi scomparsi poco meno di una settimana fa. Dalle ore 17.00 in particolare verrà chiusa al traffico via Nomentana da largo Geometra Ballotti a largo Nostra Signora di Fatima. Deviati i bus della linea 337 che salteranno complessivamente dieci fermate. La deviazione sarà sulla Nomentana bis e su via di Tor Sant’Antonio.

Incidente Fonte Nuova: i funerali di Alessio, Valerio, Giulia, Flavia e Simone

I funerali

Ieri pomeriggio intanto sono stati celebrati i funerali di Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, amici oltre che ad essere cugini, morti, insieme agli altri tre ragazzi nella ‘strage’ di Fonte Nuova. L’ultimo saluto c’è stato intorno alle 14.00, nella chiesa Gesù Maestro, con la liturgia celebrata da Don Pedro. Lo stesso parroco che aveva organizzato pochi giorni fa una veglia per ricordare i cinque giovanissimi, tutti tra i 17 e i 22 anni, e per stringersi al dolore delle famiglie. In migliaia tra parenti, amici e conoscenti si sono stretti nel dolore per la tragica morte dei due cugini. Stamattina, con orario di inizio previsto per le 11.00, invece, si terranno le esequie di Flavia Troisi, 17 anni, e Valerio Di Paolo, 21 anni: l’ultimo saluto nella stessa Chiesa, quella di Gesù Maestro di Fonte Nuova. Le famiglie, distrutte dal dolore, non hanno chiesto fiori, ma opere di bene. Infine i funerali di Giulia Sclavo, che probabilmente si terranno a Roma, nel quartiere Talenti, dove la famiglia si era trasferita da poco, nella giornata di domani sabato 4 febbraio.

