Incidente Fonte Nuova, il sindaco Presutti ha indetto il lutto cittadino

Per vicinanza alle vittime dell’incidente di Fonte Nuova e le loro famiglie, il sindaco Piero Presutti ha deciso di indire il lutto cittadino in tutto il Comune. Un modo per stringersi all’immenso dolore delle famiglie di questi giovani, che per un tragico evento hanno perso i propri figli per un incidente stradale avvenuto sulla via Nomentana. Un modo simbolico, per portare il calore di un abbraccio a tutte quelle persone che hanno perso i loro giovani cari.

Incidente Fonte Nuova, lutto cittadino in Città

Con l’ordinanza numero 7 del 1 febbraio 2023, il Comune di Fonte Nuova ha voluto portare solidarietà e vicinanza alle famiglie dei cinque giovani morti nell’incidente avvenuto nella notte del 27 gennaio. Un gesto dove l’intera comunità cittadina si stringerà ai familiari, ma soprattutto nel ricordo dei ragazzi che purtroppo non sono riusciti a sopravvivere al terribile sinistro. Una caldo abbraccio che toccherà anche il sesto ragazzo sopravvissuto, oggi ricoverato in ospedale in condizioni, che seppur gravi, stanno gradualmente migliorando. Come menzionato dal Sindaco della città, il lutto cittadino si svolgerà in contemporanea alle celebrazioni funebri dei giovani, tra il 2 e il 4 febbraio 2023.

Come spiegato dallo stesso Primo Cittadino, il lutto cittadino a Fonte Nuova è il modo più costruttivo “per mostrare vicinanza e stringersi al dolore dei familiari delle vittime”. Infatti, l’iniziativa partirà con le prime celebrazioni funebri del 3 febbraio 2023, dove ci sarà il funerale di Simone e Alessio, e dureranno fino alla fine delle esequie per tutti i ragazzi vittime del terribile incidente, che dovrebbero finire il giorno 4 febbraio con l’ultima celebrazione nel quartiere di Talenti.

Per il lutto cittadino, ogni attività pubblica esporrà la bandiera italiana. Inoltre, attività e associazioni eviteranno iniziative rumorose per tutto il periodo del lutto cittadino, oltre a evitare ogni iniziativa che possa intralciare le manifestazioni funebri dei ragazzi. I negozi del Comune, inoltre, abbasseranno le saracinesche durante le celebrazioni dei funerali alla chiesa del Gesù Maestro tra il 2 e 3 febbraio.