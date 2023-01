Incidente in via Nomentana a Fonte Nuova: muoiono Valerio, Alessio, Simone, Flavia e Giulia, avevano tra i 17 e i 21 anni

Si chiamavano Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi i ragazzi che questa notte, poco dopo le 2, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale, a quanto pare autonomo, alle porte di Roma. Il drammatico schianto, che non ha lasciato scampo ai cinque giovani, tutti tra i 17 e i 21 anni, è avvenuto in via Nomentana al civico n.611, nel territorio di Fonte Nuova: loro viaggiavano a bordo di una Fiat 600 quando chi guidava ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata più volte. In una carambola dall’epilogo tragico.

Le vittime dell’incidente mortale a Fonte Nuova

I ragazzi avevano trascorso la serata insieme, forse avevano festeggiato il compleanno di Flavia e stavano tornando a casa quando qualcosa, purtroppo, è andato storto. Chi era alla guida per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto, che ha finito la sua folle corsa ribaltandosi più volte, al centro della strada. E lì, in quella vettura, sono rimasti incastrati i corpi senza vita dei ragazzi. Valerio, Alessio e Simone dovevano compiere 22 anni, erano di Tor Lupara, mentre le amiche Giulia e Flavia non avevano ancora 18 anni. I cuori di Valerio, Alessio, Simone (tutti classe 2001) e Flavia (classe 2006) si sono fermati lì, in quella strada: i ragazzi sono morti sul colpo, mentre Giulia, nata nel 2005, è stata portata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma, dove i medici hanno tentato il possibile. Ma invano. Resta grave, invece, l’altro giovane, di 21 anni, rimasto ferito e trasportato all’ospedale Sant’Andrea.

La ricostruzione della dinamica

I ragazzi avevano trascorso la serata insieme e, forse, stavano tornando a casa. Erano saliti in sei nella stessa auto, una Fiat 500, poi qualcosa non ha funzionato. E la loro auto, quella sulla quale viaggiavano, si è ribaltata più volte: prima è finita contro un palo della luce, poi contro un albero. E, infine, ha terminato la sua corsa al centro della strada. Sul posto questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Fonte Nuova e della Compagnia di Monterotondo. I pompieri hanno cercato di estrarre i ragazzi dall’auto, ma per quattro di loro non c’era già nulla da fare. Giulia, 17 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove all’alba il suo cuore ha smesso di battere. E ora i medici stanno tentando di salvare la vita a un altro giovane, rimasto gravemente ferito. In quel tragico impatto. In cui hanno perso la vita dei ragazzi giovanissimi: in pochi istanti tutti i loro sogni sono stati spezzati via. E indietro, purtroppo, non si può tornare.

Le indagini sull’incidente mortale

Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri della Stazione di Mentana, di Nerola e dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo si è potuta ricostruire la verosimile dinamica dell’incidente: la Fiat 500, di proprietà della mamma di Valerio Di Paolo (dunque si presume sia stato lui il conducente) si è ribaltata impattando prima contro un palo della luce, poi contro un albero. L’esatta ricostruzione della dinamica, però, è ancora al vaglio dei militari. Dalle prime testimonianze sta emergendo che i giovani erano stati fino a notte inoltrata in uno dei locali di Fonte Nuova, che si trovano nelle vicinanze del luogo della tragedia. E poi pare abbiano percorso quella strada a velocità elevata, prima di perdere il controllo dell’auto.

L’autopsia

Oltre alle testimonianze, i carabinieri stanno acquisendo anche le numerose telecamere presenti nell’area e al momento si esclude il coinvolgimento di altre autovetture. I militari hanno il PM di Turno della Procura della Repubblica di Tivoli, che ha disposto l’autopsia sul corpo delle vittime: le loro salme sono state traslate presso l’obitorio di medicina legale Roma “La Sapienza”.