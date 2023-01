Volevano passare una serata tutti insieme. E per questo erano saliti in sei nella stessa auto, una Fiat 500. Poi qualcosa non ha funzionato e, per motivi ancora al vaglio, la loro auto si è ribaltata, provocando la morte di 5 di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 21 anni e il ferimento di un sesto giovane.

La tragedia è successa questa notte intorno alle ore 02.30 circa di oggi, 27 gennaio, a Fonte Nuova, alle porte di Roma, in Via Nomentana, all’altezza del civico n.611. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Fontenuova e della Compagnia di Monterotondo.

La tragedia

Durante l’incidente, l’auto si è ribaltata più volte, distruggendosi. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per estrarre i ragazzi dall’auto, ma per 5 di loro non c’è stato nulla da fare: erano morti sul colpo a causa degli urti provocati durante l’incidente. Il sesto ragazzo, invece, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del più vicino ospedale dal 118 presente sul posto.

Scia di sangue sulle strade

Si allunga l’elenco delle vittime della strada: solo l’altro ieri sera un altro incidente ha visto la morte di un 65enne, travolto da una moto Honda mentre attraversava la strada. Il centauro è rimasto a sua volta ferito. L’incidente è avvenuto a Roma in via Casilina, all’altezza dell’incrocio con via Tor de’ Schiavi.

Due settimane fa, invece, in soli due giorni 4 incidenti stradali sono costati la vita ad altrettante persone, un 21enne, un 31enne, un 45enne e un 47enne. Il primo, avvenuto in via del Mare a Ostia, ha avuto come vittima il 21enne Lorenzo Moi, che partito da Acilia, stava camminando a piedi dopo essersi allontanato dall’ospedale Grassi. Il ragazzo, stanco di aspettare al pronto soccorso, aveva deciso di andare vie, non sapendo che questa decisione gli sarebbe costata la vita.

Il secondo, appena 24 ore dopo, invece ha visto morire in via Ostiense, stavolta all’altezza di Acilia, un 31enne, Emmanuel Asuquo Efiong Edagha, si è schiantato con il suo scooter contro un’Opel Meriva. Nello stesso giorno hanno perso la vita anche due uomini, in due incidenti autonomi, entrambi a Roma: il primo in via Trionfale, dove Roberto Cosi, agente di Polizia Penitenziaria, stava viaggiando a bordo della sua Mercedes classe B, quando improvvisamente è uscito fuori strada, schiantandosi e rimanendo ucciso sul colpo. Il secondo, invece, vede come vittima Antonino Saccomanni, 47enne. L’uomo, dopo aver perso il controllo della sua auto, si è schiantato contro un pilastro in via Ignazio Silone, all’altezza di via Beppe Fenoglio, all’Eur, nella zona di Fonte Ostiense.