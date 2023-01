Incidente mortale sulla A1 Roma Firenze: furgone si ribalta, perde la vita un 50enne. Autostrada chiusa

Incidente mortale sulla autostrada A1 Roma Firenze intorno alle 16.00 di oggi mercoledì 18 gennaio 2023. Un furgone con a bordo sei persone, per circostanze in fase di accertamento, si è ribaltato provocando il decesso di uno degli occupanti. Il sinistro si è verificato all’altezza del km 455+000 in direzione Firenze.

Incidente mortale sulla Roma Firenze oggi 18 gennaio

La vittima è un 50enne originario di Caserta che si trovava a bordo del furgoncino. Il mezzo stava viaggiando in direzione di Firenze quando all’improvviso, mentre si trovava sulla corsia di sorpasso, a circa 5km dal casello di Orvieto, ha sbandato finendo poi la corsa ribaltato sulla carreggiata. L’impatto ha provocato altri feriti mentre per l’uomo, come detto, non c’è stato nulla da fare.

Autostrada A1 chiusa per incidente

Il tratto dove si è verificato il sinistro dall’esito mortale è stato chiuso provocando lunghe code tra Orte e Attigliano. Dalle informazioni disponibili l’incidente sulla Roma Firenze sarebbe stato autonomo: non si registrano, almeno per il momento, ulteriori mezzi coinvolti anche se resta da capire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco unitamente ai sanitari del 118, oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

Code sulla Roma Firenze oggi pomeriggio a causa di un incidente mortale

All’interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato con oltre 5 km di coda. “Chi viaggia verso Firenze deve uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Orvieto. Oppure per le lunghe percorrenze e a uscire ad Orte seguire le indicazioni per la superstrada E45 in direzione di Perugia, percorrere il raccordo Siena-Bettole e rientrare in autostrada a Valdichiana“, ha comunicato Autostrade in una nota. La strada è strada infine riaperta alle ore 19.00.