Maxi incidente sulla Cassia Bis, cinque veicoli coinvolti: furgone finisce ribaltato (FOTO)

Grave incidente sulla Cassia Bis nel pomeriggio di oggi mercoledì 18 gennaio 2023. Il sinistro, avvenuto all’incirca intorno alle 16.15, si è verificato lungo la Via Cassia Bis in corrispondenza del km 26.00 in direzione Viterbo. Lunghe code permangono tuttoa tra Cesano e Le Rughe. Al momento la Cassia Bis è interdetta al traffico per i rilievi del caso.

Incidente sulla Cassia Bis Veientana oggi mercoledì 18 gennaio 2023

Nell’incidente, secondo le prime informazioni, risulterebbero coinvolti cinque veicoli, tra cui un furgone finito ribaltato sulla carreggiata. Degli occupanti dei mezzi, due risulterebbero feriti in modo più grave e sono assistiti dagli operatori del 118. Le loro condizioni non sono tuttavia note. Al momento la Cassia Bis risulta interdetta al traffico per i rilievi del caso. Da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco che, tra le altre, hanno provveduto ad estrarre dai veicoli le persone rimaste ferite nel terribile scontro.

Il traffico a Roma nord

Ma qual è in questo momento, a distanza di circa un’ora dall’incidente, la situazione del traffico? Come detto in apertura sono ancora lunghe le code sulla Cassia Bis in direzione Viterbo. Circa 7 i km di coda in questa area situata a nord di Roma. Molti utenti, riuniti nelle chat social dei pendolari, consigliano percorsi alternativi dato che, come mostrano le foto, i veicoli sono completamente fermi. Ieri, lo ricordiamo, un altro grave incidente si era verificato lungo il Grande Raccordo Anulare a seguito del quale una persona era rimasta ferita in modo grave. Sul posto, tra le uscite 23 e 24, era atterrato anche l’elisoccorso. Ben tre invece gli incidenti mortali avvenuti sempre sulla strade della Capitale lo scorso venerdì 13 gennaio 2023.

