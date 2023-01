Roma, grave incidente sul GRA: eliambulanza atterra sul Raccordo, traffico in tilt (FOTO)

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 16 gennaio, sul Grande Raccordo Anulare nella corsia esterna tra le uscite 23 e 24. Ad accorrere per prestare soccorso ai feriti sono stati i sanitari del 118, la squadra 11/A dei Vigili del Fuoco dell’Eur e gli agenti della Polizia stradale. Una persona è rimasta ferita gravemente. Sono stati i pompieri ad estrarre il ferito e affidarlo alle cure dei sanitari.

Sul Grande Raccordo atterra l’eliambulanza

Per accelerare il trasporto in ospedale è stato attivato l’elisoccorso, Pegaso, che è atterrato sul GRA per consentire le operazioni di recupero e trasporto del ferito nel più vicino presidio ospedaliero, mentre il traffico è stato completamente bloccato sul tratto di strada per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto. Lunghe le code che si sono registrate. Notevoli, quindi, i disagi per gli automobilisti costretti ad aspettare la fine delle attività prima di poter nuovamente percorrere il GRA.

La Polizia stradale blocca il traffico e svolge i rilievi

Sono stati gli uomini della Polizia stradale ad accorrere per gestire la viabilità che è stata bloccata per consentire non solo il recupero del ferito, ma anche la rimozione del mezzo coinvolto nel sinistro e lo svolgimento dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è ancora noto quali siano le condizioni della persona rimasta ferita per quanto si suppone che le sue condizioni siano serie. Così come non ci sono dettagli precisi sullo svolgimento dei fatti. Solo al termine degli accertamenti in corso da parte dei poliziotti della Stradale sarà possibile avere un quadro più chiaro di quanto accaduto.

Purtroppo negli ultimi giorni sono tanti gli incidenti che si registrano nella Capitale e, spesso, anche con risvolti estremamente seri proprio come successo ieri all’Eur dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Anche in questo caso un incidente sulla cui dinamica si sta ancora indagando.