Roma, scooter investe una ragazza: entrambi feriti gravemente (FOTO E VIDEO)

Gravissimo incidente questa sera a Roma, intorno alle ore 19:40, in via della Bufalotta, all’incrocio con via Melbourne, in zona Settebagni, nel III Municipio. Uno scooter ha investito una ragazza che stava attraversando la strada, nei pressi della fermata del bus, ferendola gravemente. Il conducente della moto, cadendo dal mezzo, è rimasto ferito a sua volta.

I soccorsi

In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno soccorso la ragazza e lo scooterista. Le condizioni più gravi sono subito apparse quelle del pedone, che è stata trasportata urgentemente al pronto soccorso per le cure necessarie, in codice rosso dinamico. Meno gravi le condizioni dello scooterista, trasportato anche lui in ospedale. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.

Gli agenti hanno chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente, con pesantissime ripercussioni sul traffico veicolare. Al momento sono ancora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Nel punto in cui lo scooter si è fermato, ovvero nei pressi della fermata del bus, non ci sono strisce pedonali. Sarà compito dei caschi bianchi capire in quale punto è avvenuto l’impatto e quali siano le responsabilità.