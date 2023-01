Roma: travolge due bambini e scappa, nella fuga investe una donna, infine si schianta su un’auto (FOTO)

Momenti di panico a Roma, dove un uomo nel pomeriggio di oggi, 11 gennaio, ha seminato il caos per le strade del II e del III Municipio, investendo tre persone, tra cui due bambini, per poi terminare la sua folle fuga contro un’auto. Tutto è iniziato intorno alle 17:00 di oggi, in via Nomentana, all’altezza di via Giampiero Arci.

Investiti due bimbi di 7 e 11 anni

Lì, in via Nomentana, l’uomo, a bordo di una Dacia Dokker, ha investito due bambini, di 7 e 11 anni che stavano attraversando. L’uomo, italiano di 63 anni, invece di fermarsi a soccorrere i due piccoli investiti, ha accelerato ed è fuggito in direzione del III Municipio. Nella sua folle corsa pochi minuti dopo ha investito, in via Grazia Deledda, all’altezza dell’incrocio con via Gaspara Stampa, una donna di 60 anni che stava anche lei attraversando la strada. Pure in questo caso l’uomo, anziché fermarsi, ha premuto il piede sull’acceleratore ed è ripartito sgommando, sperando di farla franca.

Ma nel frattempo sul posto erano intervenute diverse pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale, chiamate già per il primo investimento, insieme a 4 ambulanze del 118.

L’aggressione

Il 60enne, sentendosi braccato, ha tentato nuovamente la fuga, ma si è schiantato contro un’auto in sosta, una Fiat Panda. Ma non l’ha solo presa: ci è proprio finito sopra, evidentemente a causa della velocità elevata. I caschi bianchi lo hanno quindi fermato ma lui, ancora non domo, ha provato a ribellarsi, colpendo una delle agenti. A questo punto i vigili lo hanno bloccato e hanno portato in stato di fermo presso gli uffici del Gruppo di zona, dove probabilmente gli verrà notificato l’arresto.

Nel frattempo i bambini sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La donna, invece, che si trova in condizioni più gravi dei bambini, è stata trasportata anche lei in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini.