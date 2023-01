Incidente a Roma, falciata da un’auto mentre attraversava la strada: ferita una donna

Roma. La domenica mattina al quartiere Eur è stata stravolta da un incidente improvviso che ha generato forti apprensioni per la povera vittima: una donna, a quanto riportano i testimoni, sarebbe stata investita durate un attraversamento stradale, riportando anche delle ferite non da poco, alla testa, e rendendo necessario l’intervento immediato dell’ambulanza. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, per questo saranno necessari i rilievi della Polizia Locale e le successive ricostruzioni.

Roma, scooter investe una ragazza: entrambi feriti gravemente (FOTO E VIDEO)

Roma, donna travolta da un’auto

Un incidente improvviso, avvenuto nell’ultima ora di oggi, domenica 15 gennaio 2023, e che ha letteralmente scombussolato la placida mattina nel quartiere Eur. Una signora è stata falciata mentre attraversava la strada, all’altezza di Via dei Corazzieri, intorno alle 11.10: una vettura che transitava su quella strada, un’Opel, ha incrociato il suo tragitto e l’ha travolta, lasciandola tramortita a terra. Un impatto violento che ha fatto temere sin da subito il peggio per la povera vittima. I testimoni presenti ne riportano versioni frammentarie, perché il tutto sarebbe avvenuto in modo molto rapido e veloce.

La dinamica dell’incidente nel quartiere Eur

Un rumore stridulo di freni, quello che ha attirato sin da subito l’attenzione di tutti, e poi l’impatto violento con il corpo della vittima. Stando a chi era sul posto, si tratterebbe di una donna che ha riportato anche gravi ferite alla testa a seguito dell’impatto con l’auto. Sul posto, dopo la segnalazione, si è immediatamente precipitata un’ambulanza per prestare i primi soccorsi alla donna e valutare precisamene le sue condizioni di salute. Oltre agli operatori del 118, anche le autorità per i necessari rilievi, la raccolta delle testimonianze e tutti gli elementi necessari per poter ricostruire efficacemente la dinamica dell’incidente e quindi stabilire il giusto grado di responsabilità. Al momento, non ci sono ancora informazioni dettagliate sullo stato di salute della donna.