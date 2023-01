Incidente mortale a Ostia, Lorenzo Moi travolto e ucciso da un autobus: aveva 21 anni

Si chiamava Lorenzo Moi il ragazzo che questa notte, intorno alle 4, ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Ostia. Il giovane di appena 21 anni si trovava sulla via del Mare, all’incrocio con via della Scafa e via delle Azzorre, quando improvvisamente è stato travolto e ucciso da un’autobus Atac, che in quel momento era fuori servizio. Ed era diretto in rimessa: era partito da Acilia, con destinazione Stadio Lido. Un impatto fatale, drammatico e devastante, che non gli ha lasciato purtroppo scampo.

L’incidente a Ostia in cui ha perso la vita Lorenzo Moi

Stando a una primissima ricostruzione, pare che Lorenzo Moi poco prima di quel terribile schianto si trovasse in ospedale, al pronto soccorso dell’Ospedale Grassi di Ostia, dove si era recato probabilmente dopo un malore. Era lì per necessità, forse stanco della lunga attesa, aveva deciso di andare via. Ma non poteva certo sapere e immaginare che poco dopo la sua vita sarebbe stata spezzata: lui è stato falciato e ucciso da un autobus.

All’ospedale Grassi, prima del terribile incidente, erano arrivati gli agenti di Polizia, chiamati perché nel pronto soccorso c’era un po’ di confusione. Pazienti forse stanchi, esasperati dall’attesa, proprio come Lorenzo. Ed è in quel momento che si sono accorti che il 21enne si era allontanato, era andato via, forse dopo aver ‘protestato’. Era fuggito senza ricorrere alle cure mediche necessarie e a piedi aveva raggiunto la via del Mare. Lì dove è stato ucciso dall’autobus: alla guida un uomo (classe 1977), ancora sotto choc, che non lo ha visto. E lo ha travolto.

Le indagini

Ora spetterà agli agenti del Gruppo XII Monteverde della Polizia Locale, intervenuti sul posto, fare chiarezza. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Lorenzo Moi, un giovane di appena 21 anni. Che come i suoi coetanei aveva tanti sogni e progetti, spezzati in pochi e tragici istanti.

L’incidente mortale ieri a Roma

Sangue sulle strade di Roma. Ieri mattina un altro uomo, di 59 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale, a quanto pare autonomo. Il 59enne era a bordo della sua auto, una Smart For Two, quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un palo dell’Acea in via di Tor Vergata. Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo. Zone della Capitale diverse, età differenti, ma destini uguali: Lorenzo e quell’uomo di 59 anni sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.