Incidente mortale su Via Ostiense: auto contro scooter, deceduto 31enne, strada chiusa

Un altro incidente mortale sulla Via Ostiense nella mattinata di oggi, 13 gennaio. Questa mattina, poco dopo le 6:30, uno scooter e un’auto si sono scontrate all’altezza di Malafede. A causa del sinistro lo scooterista è deceduto sul colpo.

Incidente su Via Ostiense: morto 31enne

Lo scontro è avvenuto per cause ancora in fase di definizione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere la persona a bordo dello scooter, ma era troppo tardi: il conducente del mezzo era morto sul colpo. Sotto shock il guidatore dell’auto. Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.

La vittima è un ragazzo di 31 anni, italiano, che si trovava a bordo di uno scooter Benelli. Il giovane si è scontrato con un’Opel Meriva condotta da una ragazza italiana di 28 anni. Lunghe code si sono formate sia sulla via del Mare già a partire da Acilia in direzione Roma sin dai primi momenti dopo il sinistro.

Chiusa Via Ostiense

Per poter effettuare i rilievi gli agenti della polizia locale hanno chiuso il tratto della via del Mare da via Capitan Consalvo fino a via di Tor Boacciana, in entrambe le direzioni. Le ripercussioni sul traffico sono pesantissime, con lunghe code su Via Ostiense e strade limitrofe. Code anche sulla Pontina, strada utilizzata da molti automobilisti come alternativa per raggiungere Roma.

Ieri un altro incidente mortale sulla via del Mare

Solo ieri un altro incidente mortale sulla stessa strada. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, investito da un bus, mentre attraversava la strada al buio, alle 4 del mattino, all’altezza dell’incrocio con via della Scafa e via delle Azzorre. Il giovane, Lorenzo Moi, era fuggito dal pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, e a piedi si era incamminato su via del Mare. Poi aveva attraversato la strada, ma era stato falciato da un bus che stava sopraggiungendo proprio in quel momento.

Anche ieri la strada è rimasta chiusa per diverse ore per i rilievi, con gravi ripercussioni sulla circolazione. Il bus, che in quel momento era fuori servizio, era diretto alla rimessa: era partito da Acilia, con destinazione Stadio Lido.