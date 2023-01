Roma, incidente in via Casilina: moto travolge pedone, un morto e un ferito

Ancora sangue sulle strade di Roma e ancora, purtroppo, un incidente mortale in cui ha perso la vita un passante. Che è stato travolto e ucciso da una moto. Il drammatico sinistro è avvenuto ieri sera, intorno alle 19.30, in via Casilina, vicino la stazione metro C: è qui che una moto ha falciato un uomo, morto sul colpo, rimasto lì sull’asfalto. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Incidente mortale ieri in via Casilina

Ancora non è chiara la dinamica, ma probabilmente l’uomo stava attraversando la strada in via Casilina, all’altezza dell’incrocio con via Tor de’ Schiavi, quando la moto Honda è sopraggiunta e lo ha centrato in pieno. Senza lasciargli scampo. L’uomo, un 65enne, è morto sul colpo, mentre il centauro, un ragazzo classe 2001, è sbalzato sull’asfalto per diversi metri e ora è in condizioni critiche in ospedale, al San Giovanni, dove i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita. La strada per consentire alla Polizia Locale, ai caschi bianchi del V Gruppo Casilino, di eseguire tutti i rilievi e al personale sanitario del 118 di soccorrere il motociclista rimasto ferito è stata chiusa per diverso tempo. E sui social subito è partito il tam tam, come accade in questi casi, per capire cosa fosse successo.

“Sono passata, c’era una persona per terra, sopra di lui la moto. Purtroppo è morto, era a terra coperto” – raccontano i residenti che hanno assistito alla terribile scena e che sono ancora sotto choc.

Incidente oggi sulla Laurentina

Questa mattina, invece, un altro brutto incidente si è verificato sulla SP95 Laurentina. Qui, nel tratto compreso tra Via dei Castelli Romani a Pomezia e la Selvotta, un mezzo pesante è finito ribaltato sulla carreggiata, ma al momento non è chiaro se ci siano o meno altri mezzi coinvolti. Sulla Laurentina, però, si sono formate code in entrambe le direzioni e ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, fare chiarezza.