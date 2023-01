Incidente sull’Aurelia, «Ho travolto un grosso animale», poi la macabra scoperta: 58enne indagato per omicidio stradale

Pensava di aver travolto, investito un grosso animale ma poi si è reso conto che si trattava di un uomo. Una macabra scoperta quella effettuata dai carabinieri che, proprio a seguito della segnalazione dell’uomo, si sono recati sul luogo del sinistro dove hanno potuto constatare quanto fosse realmente accaduto.

L’incidente domenica sull’Aurelia

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica scorsa. Siamo a lungo la strada Aurelia e precisamente all’altezza del chilometro 113, nel territorio che fa capo al comune di Montalto di Castro. Oltre ai militari, sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti i sanitari del 118 i tecnici Anas e i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia. L’uomo investito, forse un operaio straniero che stava rientrando a casa dal lavoro, sarebbe stato travolto da un’auto lungo il ciglio della strada e poi travolto anche da altri veicoli, mezzi pesanti compresi. I militari avevano già fatto scattare le indagini quando, intorno alle 21, si è presentato in caserma un uomo per denunciare quanto accaduto.

La segnalazione

Raccontati i fatti ai militari della stazione di Civitavecchia, l’uomo — civitavecchiese di 58 anni — ha detto di aver avuto un incidente lungo l’Aurelia, nelle vicinanza del territorio di Montalto di Castro, verso Grosseto. In evidente stato di choc, l’uomo ha poi riferito ai carabinieri di aver avuto l’impressione di aver investito un grosso animale. Poi però si è fatta largo in lui l’ipotesi che potesse trattarsi di un uomo. A quel punto, i militari competenti per quel tratto di strada hanno confermato l’investimento di una persona non ancora identificata.

58enne iscritto nel registro degli indagati

Ora il 58enne è stato scritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Eseguiti gli esami di rito per rilevare la presenza di alcol o droga nel sangue e rispetto ai quali l’uomo è risultato negativo. Per quel che riguarda la vittima, probabilmente si tratterebbe di un uomo romeno di 43 anni che abitava nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Tuttavia, al momento, nessuna informazione sulla vittima è stata ancora ufficializzata dalle forze dell’ordine.