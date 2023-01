Roma, ubriaco provoca incidente e ferisce un poliziotto: arrestato 33enne

Era al volante ubriaco, quando per le vie del quartiere Appio Latino, a Roma, haa provocato un brutto incidente. Arrivati i soccorsi sul posto, per portare aiuto e soprattutto verificare le dinamiche del sinistro, l’uomo è insorto violentemente agli agenti della Polizia Locale. Infatti, il soggetto si sarebbe opposto prima alcoltest e successivamente al controllo delle proprie generalità, arrivando, nella propria furia, addirittura a ferire un agente in servizio.

Ubriaco provoca un incidente a Roma e ferisce un poliziotto

Prima ha provocato un incidente, senza lesioni, poi ha dato in escandescenza ed ha ferito un agente della Polizia di Roma Capitale, durante le procedure di identificazione . E’ accaduto ieri, quando un uomo di nazionalità senegalese di 33 anni, positivo al test alcolemico e privo di documenti, una volta condotto al fotosegnalamento di via Macedonia, si è opposto agli accertamenti di rito e ha colpito uno degli agenti impegnati nei controlli relativi all’identità e alla regolarità sul territorio nazionale.

Il trentatreenne, con precedenti penali, è stato quindi tratto in arresto. Oggi il processo con rito direttissimo, nel corso del quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per l’operante sono state, invece, necessarie le cure mediche del caso. Il fatto ci rilancia sulla tematica, ormai sentitissima, della sicurezza stradale all’interno delle arterie urbane di Roma.

Ancora una volta, un uomo ubriaco si è messo al volante della propria automobile e ha provocato un sinistro, che oltretutto poteva vedere esiti anche più tragici. A farne le spese dell’alterazione da sostanze alcoliche, sono in primis gli altri automobilisti e poi le Forze dell’Ordine, con queste ultime che addirittura hanno subito una grave aggressione per fare il proprio mestiere: fare i dovuti controlli su questi soggetti e soprattutto fermare chi guida dopo una serata alcolica per le zone della Città Eterna.