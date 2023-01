Ubriaco alla guida invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto

Lanuvio. Un incidente devastante accaduto nella giornata di ieri, domenica 15 gennaio 2023, intorno alle 17.45. Lo schianto si è verificato precisamente in via Mediana Bonifica: si è trattato di uno scontro tra due auto, una Volkswagen T-Roc e una Bmw 320. Quest’ultima, stando alle ricostruzioni provvisorie della dinamica e ai primi rilievi, sarebbe stata l’artefice dello scontro, dal momento che stava procedendo contromano poco prima di infrangersi contro l’altro veicolo. Pare che il conducente fosse sotto effetto di alcol, ed abbia preso per tale ragione la strada contromano, travolgendo di conseguenza l’altro veicolo che procedeva nella direzione opposta. A provocare lo scontro sarebbe stato un ragazzo di circa 27 anni, poi denunciato dalla polizia con contestuale ritiro della patente.

Subito dopo le segnalazioni, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lanuvio con l’ausilio dei volontari della protezione civile. Alcuni automobilisti, testimoni dell’impatto, secondo le testimonianze, sarebbero stati i primi ad intervenire in soccorso dei feriti. Gli stessi, poi, sono rimasti sul posto in attesa della autorità per poter fornire le loro testimonianze per la ricostruzione dell’accaduto. Infine, sono partiti i necessari test alcolemici e tossicologici di rito su entrambi i conducenti. Come anticipato, il 27enne alla guida della Bmw è risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche. Al momento non sono disponibili notizie o informazioni aggiuntive sullo stato di salute dei due passeggeri coinvolti, né il codice di intervento dell’ambulanza. A confermare la dinamica, ad ogni modo, saranno i successi rilievi e l’incrocio delle testimonianze dei diversi automobilisti che hanno assistito all’impatto tra le due vetture.