Roma, grave incidente a Monteverde: carambola tra 6 auto, automedica ribaltata (FOTO)

Carambola ieri mattina a Roma, poco dopo le 7, sulla Circonvallazione Gianicolense, all’incrocio tra largo Alessandrina Ravizza e via di Monteverde. È qui, al civico 218, che un’auto medica si è ribaltata dopo lo scontro con due auto. Un ‘maxi’ incidente, che ha visto coinvolte in totale sei auto. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. E fare chiarezza.

Incidente a Monteverde

L’incidente è avvenuto a Monteverde: è qui che ieri mattina un’auto medica, che trasportava sangue, si è prima scontrata con due auto, una Panda grigia e una Toyota Yaris Rossa, condotta da una donna di 71 anni, distrutta nella parte anteriore. Poi, dopo la carambola l’auto medica si è ribaltata, nei pressi delle strisce pedonali. E nell’incidente sono rimaste coinvolte altre tre vetture. Ad avere la peggio, però, il conducente dell’auto medica, un uomo di 45 anni, che è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo di Roma. Ferite lievi, invece, per gli altri passeggeri delle auto coinvolte nella maxi carambola.

Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, sui social, tra i residenti, monta la protesta: c’è chi, infatti, è sempre più convinto che sulla Gianicolense si corra troppo: ‘è diventata un tracciato di Formula 1′, scrive Fabio, seguito da decine e decine di commenti dello stesso tono.

(Foto di Marco Caligola Palma)

Ubriaco al volante all’Appio Latino

Quello di ieri è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Pochi giorni fa sempre a Roma, in zona Appio Latino, un uomo di 30 anni è stato arrestato. Lui, ubriaco al volante, ha provocato un brutto incidente, poi come se non bastasse ha dato in escandescenza e si è scagliato contro un agente della Polizia di Roma Capitale, che era lì per le procedure di identificazione. L’uomo, un 33enne senegalese risultato positivo all’alcol test e alla guida senza documenti, poi è stato tratto in arresto. E dovrà rispondere di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.