Incidente sul Grande Raccordo Anulare: camion si ribalta, chilometri di fila (FOTO)

Brutto incidente nella mattinata di oggi, 21 gennaio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un camion si è ribaltato, per ragioni ancora in fase di accertamento, all’altezza di Via Tuscolana, nella carreggiata esterna. Il furgone procedeva verso la Romanina. Ad un tratto il conducente ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver sbandato, il camion si è ribaltato su un fianco, nella corsia di marcia lenta.

Non si sa se il conducente abbia perso il controllo a causa di altri mezzi coinvolti, che non risultano comunque incidentati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale Anas per la messa in sicurezza della strada. A terra infatti si è riversato il contenuto del camion, creando pericolo per la circolazione.

Code dall’Ardeatina

Sin dai primi momenti si sono create lunghe code sul GRA. Le file partono già dallo svincolo dell’Ardeatina. Rallentamenti, anche se moderati, sulla corsia corsia opposta.

Incidenti infiniti sul GRA

Solo 5 giorni fa un altro grave incidente sul Raccordo aveva costretto l’intervento di un’eliambulanza per soccorrere una persona gravemente ferita. In quel caso il sinistro era avvenuto nella corsia esterna tra le uscite 23 e 24. Erano intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre la persona gravemente ferita dalle lamiere dell’auto e consegnarla ai sanitari del 118, che con l’eliambulanza l’hanno poi trasportata in ospedale. Ma la scia di incidenti è lunghissima. Basta ricordare gli ultimi, come quello che ha visto coinvolta Alessia Sbal, la ragazza travolta e uccisa mentre era ferma sulla carreggiata. A quasi due mesi dalla tragedia ancora non si sa chi abbia provocato la morte dalla giovane. Il 22 dicembre un altro incidente mortale all’altezza della Cassia, nell’omonima galleria, in uno scontro tra più vetture: un bollettino di guerra che sembra infinito