Incidente sul GRA nella galleria Cassia: un morto e traffico in tilt

Non c’è tregua a Roma e anche oggi, purtroppo, bisogna fare i conti con l‘ennesimo incidente mortale. Questa volta è successo sul Grande Raccordo Anulare, una delle principali arterie della Capitale: intorno alle 14.30, nel primo pomeriggio, più veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro all’interno della Galleria Cassia. E purtroppo una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è deceduta nel violento e tragico impatto, che non le ha lasciato scampo.

Sicurezza stradale nelle città: Roma è ultima in classifica

Incidente mortale nella galleria Cassia sul GRA

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 14.30 nella galleria Cassia, al km 12,600, in carreggiata interna. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, più veicoli. E nel violento impatto una persona è morta sul colpo, inutili i tentativi di soccorso e rianimazione. Al momento la strada è chiusa e c’è l’uscita obbligatoria sulla Cassia.

Traffico paralizzato

Traffico in tilt nella galleria e automobilisti incolonnati tra l’Aurelia e la Cassia. Sul posto gli uomini dell’Anas, la Polizia Stradale, la Mortuaria e i Vigili del Fuoco. Nel tragico impatto, l’ennesimo di una lunga scia, ha perso la vita una persona. E ora bisognerà ricostruire l’esatta dinamica.

Una scia di incidenti mortali

Quello di oggi, purtroppo, è l’ennesimo incidente mortale di una lunga scia. Poche settimane fa sul GRA Alessia Sbal, all’altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea, è stata travolta e uccisa da un camion. Il conducente del tir è stato fermato e arrestato, mentre la famiglia di Alessia, un’estetista 42enne molto conosciuta a Ciampino, continua a chiedere verità. E a cercare testimoni, qualcuno che abbia assistito a quel drammatico incidente e possa fornire delle informazioni utili per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Alessia. La donna è stata travolta e uccisa volontariamente dal tir? Domanda alla quale spetterà agli inquirenti dare una risposta. E oggi, sempre sul GRA, l’ennesimo incidente. In cui ha perso la vita, purtroppo, un’altra persona.