Incidente mortale sul GRA, la vittima è un 55enne di Aprilia

Aveva 55 anni ed era di Aprilia, in provincia di Latina, il camionista che questa mattina all’alba, intorno alle 4, ha perso la vita in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Prenestina, in carreggiata esterna. Forse un colpo di sonno, una distrazione: l’impatto contro un pilastro in cemento armato è stato devastante. Il tir ha sbandato, poi ha terminato la sua corsa lì e per il conducente, che lavorava per una ditta di Aprilia, non c’è stato nulla da fare.

Chi è la vittima dell’incidente sul GRA

L’uomo, che da Aprilia probabilmente doveva andare a lavorare a Roma, questa mattina all’alba ha perso la vita proprio lì. Su quella strada che forse percorreva spesso. Per cause ancora da accertare, il camionista ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro un pilastro in cemento armato: un impatto violento, la cabina del tir si è completamente distrutta nell’urto. E la compressione non ha lasciato scampo al 55enne: lui è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso.

Forti ripercussioni sul traffico

Ora resta da capire cosa sia successo: il conducente ha avuto un malore? Un colpo di sonno? O ha sbandato per un guasto al tir, che trasportava bottiglie? Quello che è certo, purtroppo, è che l’uomo di 55 anni ha perso la vita questa mattina all’alba e saranno i rilievi tecnici e gli esami sulla salma ad aiutare nelle indagini.

Forti le ripercussioni sul traffico, come si può immaginare: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transita in complanare, aperta solo la corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna, invece, chiuso svincolo per Tor Bella Monaca. Ora il personale Anas è impegnato nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza per ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia.