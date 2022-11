Terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare: Tir si schianta su un pilastro, morto conducente, strada chiusa (VIDEO)

Tremendo incidente questa mattina all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Prenestina, in carreggiata esterna. Un tir, per ragioni ancora al vaglio, ha sbandato e ha finito la sua corsa schiantandosi contro un pilastro in cemento armato. Purtroppo la cabina del mezzo pesante si è completamente distrutta nell’urto.

La compressione non ha lasciato scampo al conducente, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Ma i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Non si sa se abbia perso il controllo del Tir per un malore o per un guasto, saranno ora i rilievi tecnici e gli esami sulla salma del conducente ad appurare cosa possa essere successo.

Le ripercussioni sul traffico: strada chiusa

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. Si sono formate lunghe code tra le uscite Tuscolana e Prenestina in carreggiata esterna e rallentamenti in carreggiata interna a causa dei curiosi. In carreggiata esterna si circola solo sulla corsia di sorpasso. Al km 35,000 si registrano code in direzione carreggiata esterna.

Viabilità modificata: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transita in complanare e aperta solo corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna chiuso svincolo per Tor Bella Monaca. Il tir trasportava bottiglie e, nell’urto, si sono sparse su tutto il tratto di strada, rompendosi. Ora il personale Anas è impegnato nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza per ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità stradale.