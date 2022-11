Incidente mortale sul GRA, l’appello dopo lo schianto in Galleria Appia: “Cerchiamo testimoni”

Non ce l’ha fatta l’uomo che lunedì mattina, intorno alle 9.50, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 44,700, in prossimità della Galleria Appia: è qui che un uomo di 78 anni, purtroppo, ha avuto la peggio. E nonostante la corsa disperata in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere: i medici non hanno potuto fare molto, se non constatarne il decesso.

La ricerca di testimoni per l’incidente mortale sul GRA

L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata interna del GRA, all’altezza del km 44,700 in Galleria Appia. E ora si stanno cercando testimoni, qualcuno che abbia assistito all’incidente e possa fornire delle informazioni preziose. Utili per ricostruire l’esatta dinamica, capire cosa sia successo in quei tragici istanti. Pare che a scontrarsi siano state due auto, ma un ruolo ‘centrale’ avrebbe potuto averlo anche un camion, che si sarebbe quasi inserito forzosamente sulla corsia centrale, andando a far impattare le due vetture. Un impatto fatale, che purtroppo non ha lasciato scampo al conducente di una delle due auto, un uomo di 78 anni. Le sue condizioni, d’altra parte, erano apparse da subito critiche: i medici hanno tentato il possibile, ma non ce l’hanno fatta.

“Cerchiamo testimoni. Purtroppo chi potrebbe aver generato l’incidente è fuggito, una persona ha perso la vita” – ha spiegato chi cerca informazioni utili. Tutti, ora, sono alla ricerca di testimoni, di qualcuno in grado di fornire informazioni.

Strada chiusa

Lunedì per consentire tutti i rilievi la strada è stata chiusa e si transitava solo sulla corsia d’emergenza. Il traffico, quindi, era in tilt: auto incolonnate, uomini dell’Anas e Polizia Stradale al lavoro per ricostruire la dinamica. Dell’ennesimo, purtroppo, incidente mortale. Chiunque abbia informazioni può contattare la nostra redazione all’indirizzo mail redazione@ilcorrieredellacitta.it.

(Foto di Claudia Sperduti)