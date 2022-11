Brutto incidente sul GRA, si transita solo sulla corsia d’emergenza: la situazione

Non c’è tregua a Roma. E anche questa mattina i pendolari del Grande Raccordo Anulare hanno dovuto fare i conti con un incidente, l’ultimo in ordine di tempo. Questa volta il sinistro è avvenuto all’altezza del km 44,700, in prossimità della Galleria Appia e, stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo.

Traffico in tilt sul GRA all’altezza della galleria Appia

Il sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, ha visto coinvolto un solo veicolo. E una persona nell’impatto è rimasta ferita. Al momento non conosciamo le sue condizioni di salute, ma quello che è certo è che il traffico è in tilt ed è inteso lungo la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, in prossimità della galleria “Appia”. Il transito è consentito solo sulla corsia di emergenza.

Sul posto gli uomini dell’Anas e le forze dell’ordine con ben 4 pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e consentire il ripristino della viabilità, nel più breve tempo possibile. Presente anche il personale sanitario del 118 con due ambulanze.

+++ AGGIORNAMENTO +++

La strada è stata appena riaperta, ma il traffico è ancora in tilt.

(Foto di Claudia Sperduti)

Un altro incidente stamattina

Questa mattina, intorno alle 6.30, si è verificato un altro incidente a Roma. Questa volta nella Galleria Giovanni XXIII in direzione Foro Italico-via Salaria: qui un uomo bordo di un’auto, dopo aver sbandato per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Ed è rimasto ferito. Anche in questo caso, come si può immaginare, il traffico è rimasto paralizzato per ore.