Incidente sul GRA all’altezza di Bufalotta: traffico in tilt

Ancora un incidente a Roma. E ancora traffico e automobilisti incolonnati anche in questa domenica. Questa volta il sinistro è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, una delle principali arterie della Capitale, all’altezza dell’uscita per Bufalotta. Dalle prime informazioni, pare ci sia stato un tamponamento tra più auto e nell’impatto una vettura si è ribaltata.

Tamponamento sul GRA

Ancora poche e frammentarie le informazioni, ma pare che a scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, siano state più vetture. Ben tre, infatti, i veicoli coinvolti nel tamponamento avvenuto poco fa al km 26,200 in carreggiata esterna e attualmente si circola solo sulla corsia centrale. Tre le persone ferite, ma attualmente non si conoscono le loro condizioni di salute, mentre quello che è certo è che il traffico è in tilt. Anche di domenica. Sul posto gli uomini dell’Anas per gestire la viabilità e ripristinare, il prima possibile, la circolazione sul tratto di strada interessato. Presente anche il personale sanitario del 118.

(Foto di repertorio)

Mortale sulla Pontina

Nella serata appena trascorsa, invece, si è verificato un incidente, l’ennesimo e purtroppo mortale, sulla Pontina. Un uomo di 51 anni, all’altezza di Aprilia, aveva deciso di scendere dall’auto dopo un guasto. Ed è proprio lì, in quel momento, che è stato falciato e ucciso da una vettura. Inutili i tentativi di soccorso: il 51enne è morto sul colpo.