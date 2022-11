Pontina, scende per controllare l’auto e viene travolto: morto 51enne

Tragico incidente sulla SS 148 Pontina nella tarda serata di ieri, 12 novembre. Vittima un uomo di 51 anni, sceso dalla sua auto, una Citroen C1 che si era fermata a causa di un guasto. Il 51enne stava percorrendo la statale in direzione Latina quando, giunto all’altezza di Aprilia, la sia vettura ha iniziato ha perdere colpi, per poi fermarsi.

L’uomo, nella speranza di capire cosa fosse successo al veicolo, è sceso dall’abitacolo, Ma proprio in quel momento è passata un’altra vettura, una Citroen C3 guidata da una donna di 48 anni che, non accorgendosi della vettura ferma, l’ha centrata in pieno, travolgendo l’uomo.

Morto sul colpo

Per il 51enne, un cittadino di origine moldava, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, allertati dai numerosi passanti, sono arrivati i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo, e i carabinieri di Aprilia. Saranno i militari dell’Arma a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire i rilievi.

La donna, italiana di 48 anni, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale, anche se si è trattato di una tristissima fatalità. La donna era in stato di shock

(di Valeria Viglini)